C-Libre percibe «mucha dificultad» en la despolitización de los órganos electorales 

Tegucigalpa– Saúl Bueso, representante de la organización C-Libre, consideró que es “muy difícil” lograr la despolitización de los órganos electorales en el país, en el contexto de las reformas que se discuten para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Bueso señaló que las llamadas “reformas profundas” deben orientarse a fortalecer la democracia y no a responder a intereses partidarios, cuestionando que la designación de magistrados aún dependa del Congreso Nacional y de negociaciones entre partidos políticos.

El profesional del derecho planteó a la prensa que estos cargos deberían ser ocupados por perfiles técnicos y no por representantes de partidos políticos.

“Ahí tiene que haber profesionales que se designen y que hagan un trabajo”, expresó, al sugerir incluso la reducción de la cantidad de autoridades dentro del CNE.

Bueso criticó la forma en que, a su criterio, se realizan las negociaciones políticas para la elección de autoridades, al considerar que no existe una voluntad real de transformación en el Congreso Nacional.

El abogado concluyó que, aunque el Legislativo tiene la capacidad de impulsar reformas, hasta ahora las decisiones han reproducido prácticas políticas tradicionales en la conformación de los órganos electorales. AD