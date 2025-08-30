Buses de todos los departamentos trasladan simpatizantes de Libre a la marcha en San Pedro Sula

Tegucigalpa- Este sábado 30 de agosto, la militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) se prepara para una movilización en respaldo a la candidata presidencial Rixi Moncada, en la ciudad de San Pedro Sula.

La diputada Scherly Arriaga confirmó que decenas de autobuses provenientes de los departamentos de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá, El Paraíso, Olancho, Choluteca y Valle ingresarán a la ciudad a través del desvío de La Barca hacia El Progreso, estacionándose en el bulevar del Este de la capital industrial.

Esa es solo la ruta Centro-Sur, pues hay varios coordinadores de las distintas rutas. Inicialmente, la jornada estaba prevista para tener como punto de culminación el parque central sampedrano, pero fue trasladada para la avenida Junior.

Sin embargo, la convocatoria ha estado marcada por la polémica. Un video difundido por el diputado Mauricio Rivera encendió las alarmas ciudadanas al denunciar el presunto uso de más de 25 autobuses financiados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el traslado de militantes desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. En su mensaje, Rivera señaló directamente al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) por no ejercer control ni supervisión en el proceso:

“Ahí están los cheques, vayan cobrando los cheques en Sedesol… vea cuánto derroche. Si esto no es un uso político de fondos estatales, entonces ¿qué lo es?”, cuestionó.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, desataron críticas contra el gobierno por un posible uso político de recursos públicos, en un contexto en el que la imparcialidad del IHTT, dirigido por Rafael Barahona, está siendo duramente cuestionada. Hasta el momento, la institución no ha ofrecido una respuesta clara sobre si los buses utilizados cuentan con autorización legal para operar en actividades partidarias.

A esta situación se suma el malestar ciudadano en San Pedro Sula, donde varias calles principales fueron cerradas desde la noche del jueves, complicando la movilidad de residentes y comerciantes de la zona.LB