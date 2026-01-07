Busco ser un actor relevante dentro del Legislativo: Marco Midence sobre aspiraciones de ser presidente del CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Marco Midence, señaló este miércoles que quiere ser un actor relevante dentro del Poder Legislativo para cumplir con las necesidades que requiere el departamento de Atlántida y de la población hondureña.

Midence junto al jefe de bancada, Tomás Zambrano, y el diputado Carlos Ledezma de Choluteca son los candidatos del Partido Nacional para ostentar la presidencia del Congreso Nacional.

“Más que un cargo específico, busco la posibilidad de ser un actor relevante dentro de este espacio que Honduras requiere para que tengamos un Poder Legislativo fuerte y responda al pueblo y sea productivo”, dijo el congresista a la emisora Radio América.

Ellos suenan fuerte para dirigir el Congreso Nacional.

Expresó que él está dispuesto a cumplir con lo que le disponga el presidente electo Nasry Asfura.

Midence afirmó que lo más prudente es que un diputado del Partido Nacional ostente la presidencia del Congreso Nacional por ser favorecido con la mayor cantidad de curules a través del voto.

Aunque reconoció que la bancada liberal tiene una fuerte fuerza por la cantidad de diputados electos y que debe existir diálogos y consensos para una gobernabilidad viable. AG