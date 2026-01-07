Buscar votos para presidencia del CN de forma aisladas solo divide al Partido Liberal: Marlon Lara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara afirmó este miércoles que dada la votación en las elecciones generales del 30 de noviembre le correspondería al liberalismo la presidencia del Congreso Nacional.

“Así como votó el pueblo hondureño, el mandato es que el Partido Nacional va presidir el poder Ejecutivo, pues le correspondería al Partido Liberal presidir el Congreso Nacional, esto dada la votación que fue bien estrecha y por lo cual el PN no tiene los 65 votos ya que solo tienen 49 diputados, el PL solo tiene 41 y el partido Libre tiene 35”, indicó al agregar que se debe buscar un consenso entre las fuerzas políticas.

(Leer) ASJ aboga por una junta directiva en el CN que sea proporcional a la repartición que el pueblo generó

Lara dijo que el lunes recibieron la visita de Salvador Nasralla con diputados electos, y que él le sugirió una reunión con el pleno de 16 miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para crear el mecanismo para elegir el liderazgo en el interior del partido y después buscar los votos para buscar la presidencia del Congreso Nacional.

Para el diputado, negociar votos de forma aislada solo divide al Partido Liberal, “lo mejor es que el candidato con la autoridad del partido es el pleno del Central Ejecutivo y puedan ellos crear el mecanismo para establecer las reglas”, reiteró. VC