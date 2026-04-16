Buscar justicia no es venganza, y proteger la democracia no es persecución: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sostuvo que la búsqueda de justicia no es venganza y que la protección de la democracia no es persecución política.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió a los acontecimientos del proceso electoral del 2025 y que habría pasado si se cumple con la agenda del consejero Marlon Ochoa.

¿Qué hubiera pasado si el plan de Libre y de Marlon Ochoa hubiera tenido éxito? ¿Dónde estaríamos todos? ¿Habría Congreso Nacional?, se preguntó la consejera.

Reflexionó que por el esfuerzo de muchas personas y de la población en general en salir a votar el 30 de noviembre del 2025 que se protegió la democracia y rechazó al Partido Libertad y Refundación (Libre).

López exhortó a que no se debe olvidar el tamaño de la amenaza que supuso el plan de robo de las elecciones, el daño que hicieron, la dimensión de la maldad de esos que quisieron quedarse por la fuerza en el poder.

Consideró que buscar justicia no representa una amenaza y proteger la democracia no es persecución, sino que conocer la verdad de los hechos.

“Justicia no es venganza, proteger la democracia no es persecución, justicia es conocer la verdad y qué para la historia quede sentado quiénes son los verdaderos enemigos de la patria”, sentenció. AG