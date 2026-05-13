Buscan fortalecer la participación electoral de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

Tegucigalpa – Diputadas y diputados del Congreso Nacional, integrantes de la Comisión de Enlace de Grupos Indígenas y Afrodescendientes, conocieron los hallazgos preliminares del informe de la Misión Técnica de Diálogo Intercultural en La Mosquitia.

– Gracias a Dios es el segundo departamento más grande de Honduras y actualmente cuenta con un diputado en el Congreso Nacional.

– La Mosquitia abre el diálogo: espacios facilitados por la UE y PNUD acercan a poblaciones subrepresentadas al debate sobre las reformas electorales.

El informe es un insumo técnico para el acompañamiento del proceso de reformas electorales, orientado a fortalecer la participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras (PIAH). Asimismo, constituye una contribución al análisis legislativo ofrecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la Unión Europea (UE).

“Estoy contenta de que la cooperación internacional se una para visibilizar no solo las necesidades, sino también las reformas electorales que puedan darle mayor participación a la gente de mi departamento. Los hallazgos del informe están muy apegados a la realidad que se vive en esta parte del país y, ante tanta necesidad, hay varios temas que deben abordarse e implican trabajar en conjunto con varias secretarías de Estado”, expresó Erika Urtecho, vicepresidenta del Congreso Nacional, secretaria de la Comisión Electoral e integrante de la Comisión de Enlace de PIAH.

Los resultados de la investigación de campo incluyen información derivada de diálogos territoriales, relacionada con el acceso al voto, los niveles de representación política, la confianza en las instituciones electorales, la percepción de exclusión y la existencia de mecanismos de participación y consulta intercultural en los territorios PIAH.

El informe fue presentado por Mirna Cuentas, consultora internacional del PNUD, quien lidera actualmente el proceso de diálogos interculturales sobre reformas electorales con los PIAH, en el marco de una misión técnica en el territorio, con un enfoque de escucha activa orientado a atender las necesidades de estas poblaciones insuficientemente representadas.

Este espacio permitió fortalecer la articulación entre los insumos territoriales y el proceso legislativo, reconociendo el rol estratégico de la Comisión de Enlace PIAH como puente para canalizar las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y su conexión con el debate político nacional, contribuyendo así a la sostenibilidad de eventuales reformas electorales referentes a este sector de la población.

«Este espacio de diálogo interinstitucional se consolidó en un momento propicio y estratégico para promover una reflexión conjunta sobre la incorporación de enfoques interculturales, territoriales y de derechos humanos en los procesos de reforma electoral, reafirmando el compromiso del PNUD de seguir acompañando al Estado hondureño en el fortalecimiento de la democracia», manifestó Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras.

Por su parte, Mickael Roudaut, jefe de la Sección Política de la Unión Europea en Honduras, comentó: “Gracias a Dios es un departamento en sí mismo y tiene una realidad muy diferente al resto de Honduras, y esta realidad debe ser tomada en cuenta. El 80 por ciento de la población no tiene electricidad y el acceso al agua potable es precario; todo esto tiene un impacto directo en las personas”.

Brechas persistentes en Gracias a Dios

Gracias a Dios es el segundo departamento más grande de Honduras y actualmente cuenta con un diputado en el Congreso Nacional. En las últimas elecciones presidenciales, su carga electoral fue de 55,543 personas registradas en el padrón electoral, lo que representa el 0.9 % del total nacional, de acuerdo con datos citados en análisis especializados de la prensa nacional.

Sin embargo, los Consejos Territoriales aducen que el censo electoral no refleja la realidad del departamento y consideran que existe un subregistro de ciudadanos en el registro.

Los Consejos Territoriales son estructuras de autogobierno indígena que tienen como fin gestionar y defender los derechos de las comunidades.

Como complemento a lo anterior, el Informe de Desarrollo Humano 2022 revela marcadas desigualdades territoriales en Honduras: en Gracias a Dios y Lempira, la pobreza multidimensional supera en más del doble el promedio nacional, reflejando la acumulación de privaciones en salud, educación y condiciones de vida en territorios rurales, con barreras persistentes de acceso a servicios y oportunidades. Así lo explicó Víctor Ordóñez, asociado de estadística e investigación del PNUD en Honduras.

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Rol protagónico

La Comisión de Enlace de Grupos Indígenas y Afrodescendientes tiene como funciones:

• representar los intereses de los PIAH dentro del Congreso Nacional;

• actuar como puente entre los territorios indígenas y afrodescendientes y el debate legislativo nacional;

• contribuir a la legitimidad política y a la continuidad institucional de los temas relacionados con los PIAH.



Su rol es clave para canalizar los hallazgos territoriales hacia una discusión legislativa informada, orientada a una reforma electoral inclusiva.

Encabezan la Comisión Enlace PIAH del Congreso Nacional:

• Alfonso Ordóñez Rodríguez (PL) – presidente

• David Sanin Manaiza Ramírez (PN) – vicepresidente

• Victor Napoleon Amador Morales (PN)-secretario

• Johana Guicel Bermúdez Lacayo (PN) – Miembro

• Erika Corina Urtecho Echeverría (PL) – Miembro

El PNUD agradeció la participación de las y los honorables diputados y reiteró su disposición de seguir impulsando espacios de diálogo que contribuyan a una Honduras más justa, inclusiva y representativa de su diversidad cultural. JS