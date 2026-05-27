Mueren tres buzos en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa – Tres buzos murieron ahogados hoy en el sector de Las Peceras en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, norte de Honduras.

Se conoció que se trata de tres empleados de la empresa dedicada al cultivo de tilapias “Aquafinca” y fueron reconocidos como: Jackson Andonie Chavarría Sandoval (23), Benigno Matute (20) y Raúl Ulloa (23).

Los buzos realizaban labores de mantenimiento de jaulas de cultivo cuando se reportó su deceso.

El suceso ocurrió a inmediaciones de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón.

Las autoridades investigan este hecho que enluta a tres familias en el norte de Honduras.

Según información preliminar, los jóvenes realizaban inspecciones y reparaciones bajo el agua cuando ocurrió el incidente alrededor de las 11:00 de la mañana.

La hipótesis apunta a una posible falla en el equipo de seguridad o al uso incompleto del mismo.

La empresa informó que contratará a un experto internacional para realizar una auditoría y determinar las causas de la tragedia. JS