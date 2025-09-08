spot_imgspot_img
Nacionales

Buscan a tres menores que desaparecieron de una casa hogar en Siguatepeque

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Tres menores que residen en una casa hogar fueron reportados como desaparecidos la mañana de este lunes en Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

Los menores desaparecidos fueron identificados como Katherine, Juan Carlos y David.

Los menores no se presentaron al Centro Básico Max Martínez donde ellos recibían sus clases diariamente.

Personal de la casa hogar y del centro educativo interpusieron la denuncia de su desaparición.

Mientras que las autoridades policiales realizan la búsqueda de los tres menores en toda la zona. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024