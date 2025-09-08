Buscan a tres menores que desaparecieron de una casa hogar en Siguatepeque

Tegucigalpa- Tres menores que residen en una casa hogar fueron reportados como desaparecidos la mañana de este lunes en Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

Los menores desaparecidos fueron identificados como Katherine, Juan Carlos y David.

Los menores no se presentaron al Centro Básico Max Martínez donde ellos recibían sus clases diariamente.

Personal de la casa hogar y del centro educativo interpusieron la denuncia de su desaparición.

Mientras que las autoridades policiales realizan la búsqueda de los tres menores en toda la zona. IR