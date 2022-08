Canciller desdice a su segundo e indica que con Palestina no habló de retornar sede diplomática a Tel Aviv

Tegucigalpa – Eduardo Enrique Reina, ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), se refirió este lunes sobre la posibilidad de revertir la decisión de haber trasladado su embajada de Jerusalén para retornarla a Tel Aviv y explicó que lo que buscan es mejorar la atención consular de hondureños en Palestina.

El diplomático hondureño, dio declaraciones a la capitalina Radio América donde aclaró que “el tema de la Embajada de Honduras en Israel, no fue abordado con Palestina. Efectivamente tuve una reunión con el canciller palestino en atención a una solicitud que nos hicieron de un encuentro bilateral, obviamente es un país, un estado con el que tenemos una relación”.

En tal sentido, el titular de la cancillería del país centroamericano explicó que “tuvimos esta reunión en la que hablamos principalmente de cooperación mutua, en temas de cooperación de Estados; En Palestina existe una comunidad grande de hondureños de origen palestino, cerca de 6 mil que a veces requieren servicios consulares y de pasaportes”.

Seguidamente, señaló “entonces nuestra intención es ver de qué manera se mejora la atención a estos ciudadanos (…) El tema particular de la Embajada de Honduras en el estado de Israel, no fue abordado, todavía no hay un posicionamiento oficial. Creo que fue una pequeña confusión que se ha dado en algunos medios sobre el tema”.

Pero fue el vice canciller Antonio García, quien en declaraciones a periodistas, adelantó que Honduras estudia el traslado de su sede diplomática a Tel Aviv, tal y como estaba antes de medidados del año 2021.

Es oportuno mencionar que en la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro, hubo espacio para que los cancilleres de Honduras, Enrique Reina y de Palestina, Read Malki, conversaran sobre cooperación y asuntos consulares. Después de ese encuentro un comunicado -que después fue borrado de la cuenta oficial de Facebook de la Cancillería-, se informó que el gobierno hondureño analizaba retornar su embajada a Tel Aviv. JP