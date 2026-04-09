Frase del día“Buscamos cómo inmunizamos a nuestras Fuerzas Armadas de la efervescencia política porque no queremos ver a jefes de las FFAA como activistas políticos”.Por: Proceso Digital9 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Enrique Rodríguez Burchard • Ministro de Defensa Noticias recientes Cifra del díaL.14 mil millones PolíticaCon 100,000 lempiras se pueden pagar tres cirugías para bajar la mora quirúrgica: Carlos Hernández DeportesRobertson abandonará el Liverpool a final de temporada NacionalesCohep informa que feriado del 14 de abril pase para el lunes 20 EconomíaViceministro de Energía augura más aumentos en precios de combustibles, pero en menor proporción