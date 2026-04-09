Frase del día

“Buscamos cómo inmunizamos a nuestras Fuerzas Armadas de la efervescencia política porque no queremos ver a jefes de las FFAA como activistas políticos”.

Por: Proceso Digital

Enrique Rodríguez Burchard • Ministro de Defensa

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