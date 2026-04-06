Burócratas seguirán con teletrabajo todo abril y continúa reducción del 10% en productos de Banasupro

Tegucigalpa – El gobierno hondureño informó la noche de este domingo que durante abril los empleados burócratas continuarán en modalidad de teletrabajo, en tanto sigue vigente la reducción del 10 % de los productos en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).

Mediante un comunicado de prensa emitido esta noche se informó que se mantiene el teletrabajo en las instituciones de la administración pública, conforme a las disposiciones previamente establecidas, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y la atención a la ciudadanía.

En el campo educativo, en la presente semana la modalidad será presencial por el cumplimiento de exámenes del primer parcial, luego se continuará con la virtualidad.

El gobierno aseguró que continúa con el 50 % del incremento en los precios de los combustibles, permitiendo que el impacto reflejado en el precio final al consumidor sea únicamente la mitad de los que correspondería, según las variaciones en el mercado internacional.

Asimismo, se continúa con el apoyo social que incluyen medidas como la reducción del 10 % en productos de Banasupro.