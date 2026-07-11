Burócratas dicen son el “motor del Gobierno” y defienden solicitud de aumento de 3,000 lempiras

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), señaló este sábado que son el “motor del Gobierno” y defendieron solicitud de aumento salarial de 3 mil lempiras.

Así lo expresó el presidente de la ANDEPH, César Chirinos, quien detalló que el próximo lunes presentarán esta solicitud de manera formal ante el presidente de la República, Nasry Asfura.

“Le mando este mensaje al presidente: los trabajadores son el motor y el impulso del Gobierno… nosotros esperamos que esta propuesta sea atendida conforme a nuestra solicitud”, declaró Chirinos a periodistas en Tegucigalpa.

El dirigente gremial precisó que la solicitud de aumento es diferida, es decir en dos años.

Según Chirinos, el impacto presupuestario estimado para el Gobierno sería de alrededor de 2 mil 400 millones de lempiras, lo que aseguró corresponde a menos 0.5 % del Presupuesto General de la República. (RO)