Burkina Faso, clasificada como segunda y Sudán, tercera; Argelia, primera, logra el pleno

Redacción deportes – Burkina Faso se impuso a Sudán en el Estadio Mohamed V de Casablanca (0-2) y se hizo con el segundo puesto del Grupo E de la fase de grupos aunque su rival, pese a la derrota, accede como una de las mejores terceras mientras Argelia, que ya tenía amarrado el pase, ganó con autoridad a Guinea Ecuatorial (3-1) y firmó el pleno de triunfos.

Argelia se enfrentará en la siguiente ronda a la República Democrática del Congo mientras que Burkina Faso se medirá al primero del Grupo F, aún en el aire: Senegal, Camerún o Costa de Marfil. Sudán, superviviente como una de las mejores terceras, será el rival de Senegal.

Con el cuadro argelino campeón del cuarteto con antelación el segundo lugar estaba en juego entre Sudán y Burkina Faso, igualados a tres puntos. Al conjunto burkinés, con mejor diferencia de goles, tenía suficiente con el empate mientras su rival necesitaba la victoria.

El conjunto de Brama Traore fue superior y se reencontró con el triunfo después de que Argelia, el domingo pasado, acabara con su racha de siete partidos ganados. Encarriló la victoria contra Sudán al cuarto de hora con el gol del jugador del Shakhtar Lassina Traoer a pase de Stephane Aziz Ki.

Tuvo su ocasión el equipo de James Kwessi Appiah con un penalti en el 24. Pero el lanzamiento de Al Gozoli Nooh se marchó fuera. A cinco minutos del final, Arsene Kouassi aprovechó un balón recibido de Dango Ouattara que sentenció la victoria de Burkina Faso.

El otro duelo del grupo carecía de relevancia. Guinea Ecuatorial carecía de opción alguna y Argelia, con dos victorias, sobre Burkina Faso y Sudán, tenía garantizado el primer lugar del cuarteto. Aún así loz ‘Zorros del desierto’ apuntalaron su superioridad y alargaron el pleno de victorias. Tres de tres.

Vencieron claramente a Guinea Ecuatorial en un encuentro que sentenciaron en media hora, disputado en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat; Zinedine Belaid a pase de Anis Hadj Moussa, Chaibi Fares, del Eintracht e Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, dejaron el choque cerrado. En la segunda parte, el conjunto guineano maquilló su derrota y se despidió con el gol de Emilio Nsue a pase de Alex Balboa. EFE