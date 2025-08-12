Buques de logística de FFAA mantienen búsqueda activa de desaparecidos del “Lucky Lady”

Tegucigalpa- El portavoz de la institución, Mario Rivera, recordó que ayer se encontró la primera pista: un aro salvavidas que, según las primeras investigaciones, podría pertenecer a la nave siniestrada.

“Al día de hoy, la labor de búsqueda y rescate se mantiene de manera permanente, con un buque de apoyo logístico, dos unidades de reacción rápida y más de 60 efectivos de la Fuerza Naval de Honduras operando en el sector del banco de pesca Rosa Linda y zonas aledañas”, precisó Rivera.

El hallazgo del aro de neumático ya está bajo investigación, y ha dado esperanza tanto a las autoridades como a los familiares después de tres semanas de búsqueda, sin embargo, las autoridades recalcaron que la búsqueda de los pescadores no se detendrá.

“La misión es encontrarlos y no vamos a parar hasta agotar todos los recursos disponibles”, subrayó el portavoz militar.LB