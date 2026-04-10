Buque llegan con militares y maletas electorales para resguardar el proceso electoral en Guanaja

Tegucigalpa – Un contingente militar se trasladó en un buque hacia Guanaja para brindar la seguridad en la repetición de los comicios municipales.

Tras la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que ordena la repetición de las elecciones en el municipio de Guanaja, en Islas de la Bahía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el traslado del material electoral hacia esa zona insular como parte del proceso de organización de la nueva jornada que se llevará a cabo este domingo 12 de abril.

COMUNICADO No. 005-2026

REPROGRAMACIÓN DE ELECCIONES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA. pic.twitter.com/j0cWwqT8d2 — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) April 10, 2026

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso estarán habilitados 4,211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales estarán distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, donde se concentrará el desarrollo del proceso electoral. IR