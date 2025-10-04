Buque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras accidente en Brooklyn

Foto del díaBuque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras accidente en BrooklynPor: EFE4 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión AMDEP5331. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 04/10/2025.- Personas despiden el buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc este sábado, en Nueva York (EE.UU.). El buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc, accidentado el pasado 13 de mayo al chocar sus tres mástiles con el puente de Brooklyn, zarpa desde el Hudson River Park de regreso a México. EFE/Ángel ColmenaresPersonas despiden el buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc este sábado, en Nueva York (EEUU). EFE/Ángel Colmenares Noticias recientes EconomíaTrump anuncia que los aranceles a camiones, que afectan a México, comenzarán en noviembre PolíticaLa CCIC lanza la campaña ciudadana “Si votas, ganamos todos” EconomíaFeriado Morazánico deja una derrama económica superior a los L 1,000 millones, según Turismo PolíticaUFTF abre expedientes sancionatorios a más de 1,400 aspirantes a cargos populares NacionalesLluvias dejan cuatro muertos y un desaparecido en Honduras