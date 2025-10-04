spot_imgspot_img
Foto del día

Buque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras accidente en Brooklyn

Por: EFE
AMDEP5331. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 04/10/2025.- Personas despiden el buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc este sábado, en Nueva York (EE.UU.). El buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc, accidentado el pasado 13 de mayo al chocar sus tres mástiles con el puente de Brooklyn, zarpa desde el Hudson River Park de regreso a México. EFE/Ángel Colmenares

Personas despiden el buque escuela de la Armada Mexicana Cuauhtémoc este sábado, en Nueva York (EEUU). EFE/Ángel Colmenares

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024