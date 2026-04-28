Bukele encabeza ranking regional de popularidad (70,1%), Asfura con 40,5% de imagen positiva

Redacción América – Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en abril, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

De acuerdo con un sondeo de CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación del 70,1 % y una desaprobación del 26,3 %. En marzo, su imagen positiva era del 71,8 %. El mandatario centroamericano asumió en junio de 2024 un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva, y ha mantenido una política de mano dura contra las pandillas mediante medidas como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió el poder en octubre de 2024 en medio de altos niveles de inseguridad y alcanza una imagen positiva del 69,8 %, frente a un 26,8 % de rechazo. El mes pasado registraba un apoyo del 72,3 %.

Chaves, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo a Laura Fernández, ocupa el tercer lugar con una favorabilidad del 59,5 %, superior al 56,8 % de marzo, mientras que su imagen negativa se sitúa en el 38 %.

Al otro lado de la tabla se encuentra José María Balcázar, quien asumió de forma interina la Presidencia de Perú el 19 de febrero. Es el mandatario peor valorado del sondeo, con apenas un 17,9 % de imagen positiva frente a un 67,9 % de rechazo. En marzo tenía un respaldo del 25,2 %.

En cuarto lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 57,3 % de favorabilidad y un 39,6 % de rechazo, en la mitad de su segundo mandato. Le sigue el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, quien en unos días cumplirá seis meses en el cargo, con un 52,9 % de respaldo frente a un 44,2 % de desaprobación.

En la franja media del ranking se ubica Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde hace 19 años y desde febrero de 2025 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, con un 51,8 % de imagen positiva y un 44,6 % de valoración negativa.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, ha encabezado en varias ocasiones esta encuesta y ahora ocupa el séptimo lugar, con un 48,4 % de apoyo frente a un 49,1 % de desaprobación.

Le sigue el ultraderechista José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, con un 45,1 % de aprobación y un 49,9 % de rechazo.

También en la mitad inferior se encuentra el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, a quien le quedan dos años de Gobierno, con un 43,2 % de respaldo y un 52,3 % de valoración negativa.

La lista continúa con Yamandú Orsi, quien gobierna Uruguay desde hace un año, con un 41,7 % de apoyo y un 55,4 % de rechazo; y Nasry ‘Tito’ Asfura, quien asumió la Presidencia de Honduras en enero de este año, con un 40,5 % de imagen positiva frente a un 54,3 % de negativa.

Gustavo Petro, cuyo mandato en Colombia concluye el próximo 7 de agosto, obtiene un 38,2 % de favorabilidad y un 57,5 % de desaprobación.

Entre los presidentes con menor respaldo figuran el guatemalteco Bernardo Arévalo, con un 37,3 % de aprobación frente a un 56,8 % de rechazo; el argentino Javier Milei, con un 36,2 % de imagen positiva y un 59,7 % negativa; el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 35,7 % de favorabilidad frente a un 61,5 % de desaprobación y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,1 % de respaldo y un 62,4 % de rechazo.

En penúltimo lugar se ubica Delcy Rodríguez, quien el 5 de enero fue nombrada como presidenta encargada de Venezuela, con apenas un 27,5 % de apoyo frente a un 67,6 % de valoración negativa.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 10 y 15 de febrero a 40.528 personas, con muestras de entre 2.001 y 2.701 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error por país de entre ±1,9 y 2,2 %. JS