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Buenos Aires se paraliza por una multitudinaria exhibición callejera de Franco Colapinto

Por: EFE
AME6895. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/04/2026.- El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, conduce un monoplaza Mercedes Benz durante una exhibición este domingo en Buenos Aires (Argentina). Colapinto condujo durante la exhibición el monoplaza Mercedes Benz histórico con el que Juan Manuel Fangio, máxima estrella del automovilismo argentino, ganó los campeonatos de Fórmula Uno de 1954 y 1955. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, conduce un monoplaza Mercedes Benz durante una exhibición este domingo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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