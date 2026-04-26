Buenos Aires se paraliza por una multitudinaria exhibición callejera de Franco Colapinto

Foto del díaBuenos Aires se paraliza por una multitudinaria exhibición callejera de Franco ColapintoPor: EFE26 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión AME6895. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/04/2026.- El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, conduce un monoplaza Mercedes Benz durante una exhibición este domingo en Buenos Aires (Argentina). Colapinto condujo durante la exhibición el monoplaza Mercedes Benz histórico con el que Juan Manuel Fangio, máxima estrella del automovilismo argentino, ganó los campeonatos de Fórmula Uno de 1954 y 1955. EFE/ Juan Ignacio RoncoroniEl piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, conduce un monoplaza Mercedes Benz durante una exhibición este domingo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Noticias recientes PolíticaRenán Inestroza retira su postulación para un cargo en entes electorales Portada PolíticaAnte señalamientos de fraude, Hall señala que “carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada de quienes no aceptan la derrota” EconomíaEste lunes entra en vigor aumento de L.5 a la tarifa del taxi SaludDoctor Cosenza recomienda a las embarazadas vacunarse contra la tos ferina EconomíaMientras el diésel no disminuya su precio, seguirán los costos de la canasta básica: Artículo 19