Buenas y malas noticias para Ancelotti a 48 horas del estreno ante Marruecos

Newark – A 48 horas del debut frente a Marruecos, el Brasil de Carlo Ancelotti llega entre luces y sombras: la defensa genera dudas, pero cuenta con un banquillo ambicioso, con jugadores como Endrick, Rayan y Danilo Santos, dispuestos a pelear la titularidad a las ‘vacas sagradas’.

1. Una defensa frágil: 10 goles en 7 partidos

Ancelotti ha dicho por activa y por pasiva que la clave del éxito para torneos cortos como una Copa del Mundo es la solidez defensiva.

El italiano entiende que los últimos dos títulos de la Canarinha, Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002, se fundamentaron en esa idea, más allá del talento natural de sus delanteros.

Sin embargo, el equipo está lejos de esa meta. Ha encajado diez goles en los últimos siete partidos ante Japón (3), Túnez (1), Francia (2), Croacia (1), Panamá (2) y Egipto (1). Solo logró dejar su portería a cero contra Senegal.

Su portero titular, Alisson, tampoco llega en su mejor momento después de haber estado lesionado con el Liverpool durante una parte importante de la temporada.

2. Suplentes con hambre

Con todo, Ancelotti tiene un amplio fondo de armario en el banquillo.

En los dos últimos amistosos preparatorios ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1), el ex entrenador del Real Madrid cambió por completo el equipo entre la primera y la segunda mitad con resultados positivos.

Ante la Roja Centroamericana Igor Thiago, Endrick, Lucas Paquetá y Rayan dejaron mejor imagen que los teóricos titulares y de un 2-1 al descanso, con el teórico once de gala, pasaron al 6-2 definitivo con los reservas.

Algo parecido pasó contra los faraones. Con empate a uno al descanso, Endrick salió para la segunda mitad y marcó el gol de la victoria.

El propio Ancelotti ha reconocido que la buena actuación de los suplentes le ha generado dudas sobre un equipo titular.

3. El factor Neymar

La sorprendente convocatoria de Neymar y el hecho de llegar lesionado a la concentración han puesto todo el foco en el camisa 10 del Santos.

El atacante se perdió los amistosos contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut frente a Marruecos, el sábado, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pese a estar de baja, Ancelotti lo mantuvo en la concentración. El vestuario también respalda la participación del jugador de Mogi das Cruzes. Pesos pesados como Casemiro defendieron que fuera incluido en la lista y otros jugadores resaltan el buen ambiente que genera.

La mera presencia de Neymar, que no viste el uniforme nacional desde que se lesionó la rodilla de gravedad en octubre de 2023, ha quitado presión sobre los llamados a liderar la Verdeamarela, como Vinícius y Raphinha.

4. Rivales en un buen momento

El Grupo C entraña más dificultad de lo que parece. Marruecos y Escocia llegan en un buen momento, reforzados por sus últimos resultados. Haití completa el grupo.

El primer partido contra Marruecos marcará el rumbo de la Canarinha. Desde la convulsa final de la Copa de África, que finalmente ganó en los despachos, los Leones del Atlas no saben lo que es perder.

En marzo, empataron con Ecuador (1-1) y ganaron a Paraguay (2-1), y esta última fase de preparación golearon a Burundi (5-0) y Madagascar (4-0), y aguantaron un empate ante la Noruega de Haaland (1-1).

Escocia, por su parte, ha marcado ocho goles en sus dos últimos test contra Curazao (4-1) y Bolivia (4-0).

5. La flor de Ancelotti

‘Carletto’ afronta su primera experiencia como técnico en un Mundial. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confió en él por su forma de gestionar vestuarios cargados de ego y por su incuestionable nómina de títulos.

Ha triunfado en la gran mayoría de las plantillas que ha dirigido, con títulos con Juventus, AC Milán, Chelsea, París Saint-Germain, Bayern de Múnich y Real Madrid, donde firmó su etapa más gloriosa.

Tan solo se fue de vacío recientemente en el Nápoles y el Everton, aunque en ambos clubes se le recuerda con cariño.

Al final, una treintena de trofeos entre los que relucen cinco Ligas de Campeones, todo un récord. EFE/lb