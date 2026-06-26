BTS llega a España entre el fervor K-Pop: «Han hecho que no tengamos que escondernos»

Madrid – BTS, la banda más internacional de K-Pop, aterriza este viernes por primera vez en conjunto en España en el inicio de su gira europea, que arranca en Madrid con dos conciertos en el Estadio Metropolitano, nutriendo por fin en vivo y en directo el furor por un género musical que no siempre se entendió igual fuera de su país, Corea del Sur.

«BTS han supuesto un antes y un después para el K-Pop. Han ayudado a que a más gente le guste y puedan disfrutar del género de manera más normal y que no sean perseguidos como ‘raritos’. Ellos han hecho que no tengamos que escondernos», relató a EFE Kenny, una de los muchos seguidores que aguardan la llegada de BTS a las puertas del recinto horas antes del ‘show’ de hoy.

‘Arirang’ (2026) es el nombre de su último álbum, el disco que devuelve a esta banda de siete miembros (RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook) a sus orígenes tras haber pasado por el servicio militar (obligatorio en Corea del Sur), y también es el nombre del ‘tour’ que los trae a España por primera vez en 13 años de carrera.

Con fervor lo espera Kenny, que ha viajado a Madrid desde Almería (sureste del país) junto a su amiga Marta, a la que conoció gracias a compartir su interés por el grupo, y que define esta experiencia como «un sueño».: «He ido a todos los conciertos que ponían en el cine desde 2017. Si alguien me dijera que iba a poder venir, no me lo creería. Es como haber estado trabajando toda mi vida para esto».

Ambas pensaban acudir al concierto que se anunció para julio de 2020, cuando BTS planeaba aterrizar por primera vez en España, en la ciudad de Barcelona (noreste), con su tour ‘Map of the Soul’, pero la pandemia de covid obligó a cancelar aquella gira.

Esta vez, la cita, aunque doble, se queda solo en Madrid, a donde ha acudido gente de todas partes, incluso desde Ucrania, como es el caso de Jana.

«Ellos me han salvado la vida y siempre les estaré agradecida por ello, porque en todos los momentos duros de mi vida, su música ha estado ahí. Son capaces de conectar diferentes culturas, nacionalidades, géneros… Todos unidos por su música. Es algo que no encuentras en cualquier sitio», subrayó a EFE.

En los últimos años, BTS se ha convertido en la primera banda de pop coreano en ser número uno en las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200 en varias ocasiones, y cuenta con un total de cinco nominaciones a los Grammy, siendo también el primer grupo coreano en conseguir ser nominados a estos premios.

«Su último disco es totalmente diferente a lo que han hecho antes. Han avanzado, han evolucionado, están más maduros, pero siguen siendo ellos», apuntó Ana, llegada desde Sevilla (sur) con dos amigas, para las que BTS ha abierto el camino del K-Pop a nivel global.

«Están expandiendo más esa cultura y también han hecho que la música no esté tan enfocada al público asiático, sino también al americano y al europeo», señalan.

El grupo actuará este viernes y sábado en el Metropolitano madrileño en el arranque de su gira europea, que continuará en Bruselas el 1 de julio. EFE