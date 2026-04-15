¡Brutal! Dentro de salón de clases asesinan a maestro en Nacaome

Nacaome, Valle – Un profesor fue asesinado a balazos este miércoles dentro de un centro educativo en la comunidad El Chaparral de la aldea El Tabacal en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle, zona sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Alex Castro, docente de la escuela Proheco “Francisco Javier Montalván”.

La víctima, el docente Alex Castro.

Dos sujetos armados llegaron en una motocicleta e ingresaron a las instalaciones del centro educativo, buscaron al docente y lo encontraron en una de las aulas donde impartía clases y le dispararon en reiteradas oportunidades frente a alumnos.

El docente perdió la vida y su cuerpo quedó tendido dentro del aula.

Miembros de la Policía Nacional llegaron al centro educativo para acordonar la escena del crimen para realizar las primeras pesquisas.

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