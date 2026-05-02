Brutal choque entre motocicleta y camioneta deja un muerto en Intibucá

Tegucigalpa – Un brutal choque entre una camioneta y una motocicleta dejó el saldo de una persona muerte en el desvío de Guise hacia el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

La víctima mortal respondía al nombre de Lucio Gómez Pineda, quien era el conductor de la motocicleta. Su cuerpo quedó tendido en la carretera.

De acuerdo al motorista de la camioneta Ford 150, color azul, el vehículo de dos ruedas les impactó, lo que provocó que el automotor tomara fuego.

Agregó que en la camioneta se conducían ocho personas, pero tras el fuerte encontronazo lograron salir del automotor que cogió fuego de prisa.

Los accidentes de tránsito cobran la vida de seis personas diarias, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). JS