Bruselas pide a EEUU que se comprometa de «inmediato» con un arancel a la UE del 15 %

Bruselas – La Comisión Europea pidió este martes al Gobierno estadounidense que se comprometa «de inmediato» con el arancel general del 15 % a los productos europeos que Bruselas y Washington pactaron el año pasado, tras la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar un gravamen del 25 % a los vehículos del bloque comunitario.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunió hoy en París con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y le pidió «un retorno inmediato a los términos acordados en el Acuerdo Turnberry, es decir, un arancel global del 15 %», dijo un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Ambos se reunieron en París durante una hora y media, aprovechando la reunión que los ministros de Comercio del G7 iniciaron hoy en la capital francesa, para discutir la implementación del pacto comercial que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump cerraron en Trunberry (Escocia, Reino Unido) el año pasado.

El encuentro se produjo tras la amenaza que lanzó el presidente estadounidense el pasado viernes de aplicar un arancel del 25 % a la importación de vehículos europeos, acusando de retrasar la aplicación del acuerdo, pendiente aún de la ratificación por parte de las instituciones europeas.

En este sentido, Sefcovic «informó» a Greer sobre la reunión que la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo celebrarán mañana miércoles, con el objetivo de dar el visto bueno al pacto.

No obstante, diversas fuentes europeas han dicho a EFE que la reunión de mañana terminará sin acuerdo, ya que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo no se ponen de acuerdo sobre las salvaguardas que ha pedido la Eurocámara para paralizar la aplicación del pacto si Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles.

Un grupo de países liderado por Alemania, junto a la Comisión Europea, se opone a tales medidas, y es partidario de aplicar el acuerdo en los términos que acordaron Von der Leyen y Trump.

«Sería beneficioso que las principales características del acuerdo estuvieran en vigor antes de su primer aniversario», señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario.

En cambio países como Francia, España, Finlandia y Luxemburgo sí ven con buenos ojos las salvaguardas que reclama la Eurocámara.

Desde que Trump amenazase el viernes con el arancel del 25 %, la Comisión Europea ha señalado que está «completamente comprometida» con la implementación del acuerdo, aunque al mismo tiempo subrayó que «mantiene todas las opciones sobre la mesa» para responder a Estados Unidos, en caso de que Trump aplique nuevos aranceles.

Entre las distintas medidas estaría la posibilidad de aplicar el instrumento anticoerción, una herramienta comercial que permitiría la UE imponer aranceles a Estados Unidos, valorados en 93.000 millones de euros, si antes fracasan los esfuerzos diplomáticos por evitar una escalada en una hipotética guerra comercial.

La UE estudió esta posibilidad en enero, durante la crisis diplomática con Estados Unidos por el control de Groenlandia, pero la congeló durante seis meses después de que Trump diese marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que habían enviados tropas a la isla. JS