Bruselas apoya la participación de Irán en el Mundial

Bruselas – El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, la Juventud, la Cultura y el Deporte, Glenn Micallef, mostró este miércoles en Bruselas el apoyo de la Comisión Europea para que Irán participe en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio.

«Irán se clasificó por métodos deportivos. Así que estoy muy contento de ver que la FIFA ha confirmado que Irán participará en la Copa Mundial», dijo Micallef a los medios de comunicación preguntado por la postura del Ejecutivo comunitario sobre la participación de los iraníes en el torneo, y antes de intervenir en un debate del Comité de Regiones de la UE.

La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá «insultos» contra instituciones oficiales y militares iraníes.

«Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas», declaró Taj a periodistas a última hora del martes, según informó la agencia IRNA. JS