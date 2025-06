Bruce Springsteen llega a España para ofrecer dos conciertos de su gira europea

San Sebastián (España)– El legendario músico estadounidense Bruce Springsteen aterrizó este jueves en la ciudad de San Sebastián (norte), donde permanecerá en torno a una semana para ofrecer los dos únicos conciertos en España de su gira europea ‘Land of Hope and Dreams’.

Springsteen y su equipo llegaron a España procedentes de la ciudad alemana de Fráncfort.

Tras abandonar el aeropuerto, The Boss subió a un automóvil, aunque primero atendió a algunos fans y firmó una copia del ‘Born in the USA’.

Mientras, varias decenas de personas lo esperaban en la puerta del Hotel María Cristina, el más emblemático de la ciudad, donde se alojará.

Varios seguidores lo aguardaban con discos y la esperanza de que se los firmara, pero sin suerte, ya que la estrella se limitó a saludar con la mano antes de entrar en el hotel.

El primero de los dos conciertos se celebrará el sábado en el estadio de Anoeta con 38.000 asistentes y entradas agotadas; el otro será el martes 24 de junio. EFE/ir