BRONCO llega a Tegucigalpa con su gira «Dejando Huella»

Tegucigalpa, – El Gigante de América, BRONCO, regresa a la capital con su gira “Dejando Huella” para un concierto inolvidable el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa.

–Aprovecha la promoción exclusiva 3X2 con tarjetas BAC este fin de semana.

Un evento de primer nivel presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment & Zamora Live con una producción renovada, sonido de gran formato y un viaje por sus clásicos y éxitos recientes.

Como parte de su recorrido internacional 2025, la agrupación ha visitado diversos escenarios en México y Estados Unidos, reafirmando su vigencia con funciones multitudinarias y un repertorio que une a varias generaciones. El regreso a Honduras se suma a ese calendario, consolidando una de las giras latinoamericanas más queridas por el público regional.

Para beneficio de sus clientes, BAC ha habilitado un descuento especial de 3×2 en la compra de entradas, válido únicamente este fin de semana. Al pagar con tarjetas de crédito y débito BAC, los tarjetahabientes compran dos boletos y reciben uno completamente gratis. Esta promoción aplica al Precio Normal en todas las localidades: Experiencia Palco BAC (cupo limitado), Experiencia BAC, Bronco Lovers (cupo limitado), Silla Dejando Huella (cupo limitado), Preferencial y Gradería. Además, los clientes BAC pueden optar por financiamiento a 3 y 6 meses sin intereses al utilizar sus tarjetas de crédito.

El público hondureño puede esperar un recorrido musical lleno de nostalgia y alegría con los temas más emblemáticos de la agrupación. La noche será ideal para corear con el alma éxitos como “Que No Quede Huella”, “Dos Mujeres Un Camino”, “Amigo Bronco”, “Oro”, y la inconfundible “Libros Tontos”. Un setlist diseñado para hacer vibrar el Estadio “Chochi” Sosa de principio a fin.

“Invitamos a todos a vivir una experiencia diferente, diseñada para emocionar de principio a fin. En CR Entertainment nos encargamos de crear y producir experiencias maravillosas para el público hondureño, cuidando cada detalle para que esta noche con BRONCO sea verdaderamente inolvidable y, especialmente, un momento de nostalgia y unión familiar, donde las nuevas generaciones pueden compartir la música que marcó a sus padres,” — Erik Vega, CEO de CR Entertainment.

La experiencia de Bronco está a cargo de CR Entertainment, productora consolidada en Honduras por su papel en la realización de conciertos y espectáculos de alto nivel en conjunto con Zamora Live. Este espectáculo de talla internacional es posible gracias al patrocinio principal de Conciertos BAC, el apoyo de Kash, Publimóvil, Eticket, Conciertos Honduras y los aliados estratégicos de Quetono.