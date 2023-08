Broadway ofrece 24 musicales a precio de 2×1 entre el 4 y el 17 de septiembre

Nueva York – Veinticuatro musicales de Broadway ofrecerán en la primera quincena de septiembre (concretamente entre el 4 y el 17) una oferta de dos entradas al precio de una, una iniciativa que se viene celebrando desde 2011.

La iniciativa, obra del organismo turístico de la Gran Manzana (NYC Tourism and Conventions), se llama NYC Broadway Week y en esta ocasión se han apuntado a ella 24 musicales (ocho de ellos por vez primera), entre los que hay algunos de los más exitosos como El rey León, Aladdín, Chicago, Back to the Future o Hamilton.

La Semana de Broadway estira así la temporada alta de julio y agosto durante la primera quincena de septiembre, cuando se reduce el número de turistas, tanto nacionales como internacionales.

Desde su creación en 2011, esta semana del 2×1 ha atraído a 2.1 millones de personas, que han generado más de 150 millones de dólares (137 millones de euros) en ingresos para los espectáculos de Broadway, una de las señas de identidad de Nueva York. EFE