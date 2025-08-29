Brindan asueto en alcaldía de SPS por movilización de Libre este sábado

Tegucigalpa – Con el objetivo de no “entorpecer” y que no se interprete como una confrontación, se concedió asueto a cuenta de vacaciones a los empleados de la alcaldía municipal de la ciudad de San Pedro Sula.

Así lo informó el alcalde Roberto Contreras, quien recordó que este sábado se desarrollará la movilización del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese orden, el edil sampedrano dijo que no quieren “entorpecer” esta movilización y tampoco quieren que sientan que hay confrontación.

En ese sentido, se suspendieron todas las actividades en la comuna de SPS, indicó el edil.

Cabe señalar, que varias calles ya fueron cerradas en SPS a causa de la instalación de escenarios para dicha movilización.

El alcalde Contreras indicó que no se solicitó ningún permiso para instalar escenarios, ni para cerrar calles, sin embargo, no quieren fomentar confrontaciones, por lo que se está respondiendo con ningún tipo de sanción.

Calificó que la movilización del partido Libre no es más que una marcha de empleados públicos y la alcaldía de San Pedro Sula no los va a detener”. (RO)