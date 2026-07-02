Brigada médica de Israel llega a Honduras para realizar cirugías oftalmológicas gratuitas

Tegucigalpa – Una brigada médica procedente de Israel llegará este viernes a Honduras para realizar cirugías oftalmológicas gratuitas, informó el embajador de Israel en el país, Nadav Goren.

El diplomático explicó que la misión permanecerá durante diez días en Tegucigalpa y trabajará con equipos especializados que también traerán insumos médicos para reforzar la capacidad de atención del sistema sanitario hondureño.

Además de las jornadas quirúrgicas, anunció que se impulsará una alianza entre el Hospital San Felipe y el Hospital Sheba de Israel, con el propósito de capacitar al personal médico hondureño.

El embajador adelantó que ya se planifican otras dos brigadas médicas antes de finalizar 2026, con el objetivo de ampliar el alcance de la cooperación en materia de salud.

Subrayó que todos los procedimientos que realizará la misión serán completamente gratuitos para los pacientes.

Por último, indicó que la misión también evaluará las necesidades del Hospital San Felipe para identificar oportunidades de incorporar que mejore los servicios. AD