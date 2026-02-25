Brigada médica cubana no cumplía con los requisitos, reitera presidente del CMH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, aseguró que la brigada médica cubana que laboraba en el país no cumplía con los requisitos legales establecidos para ejercer en Honduras y denunció que se le otorgaban beneficios que no reciben los profesionales nacionales.

Según Santos, el CMH presentó la denuncia hace más de un año, argumentando que los médicos extranjeros no acreditaron la documentación requerida para trabajar en el territorio hondureño. “Es bien sabido por el pueblo hondureño que el Colegio Médico de Honduras había señalado que no cumplían con los requisitos que debe tener una brigada médica extranjera en el país”, manifestó.

El titular del gremio médico señaló que en Honduras existen más de 10,000 médicos desempleados, pese a que recientemente se logró un ajuste salarial para el sector.

Explicó que la base salarial pasó de 29,000 a 36,000 lempiras; sin embargo, afirmó que los médicos cubanos percibían 42,608 lempiras mensuales, además de beneficios adicionales como vivienda, alimentación, transporte y telefonía celular.

LEER: Congresista Salazar celebra cancelación de convenio de Honduras con médicos cubanos

“Esa inequidad en los salarios, en la que se le paga más al médico extranjero que al médico hondureño, es algo que no podíamos tolerar. Nosotros también necesitamos trabajar y pedíamos la oportunidad de empleo en igualdad de condiciones”, expresó Santos.

El presidente del CMH cuestionó además que, según sus declaraciones, nunca se presentó ante el gremio la documentación que acreditara formalmente a los médicos cubanos para ejercer en el país.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que los médicos cubanos saldrán de Honduras, ya que no se renovará el convenio que tenía el Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro y que serán reemplazados por profesionales hondureños, en un proceso que, aseguran, permitirá fortalecer la contratación de talento nacional. LB