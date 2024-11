Brian Flores reconoce que le afectaron las críticas de Tua Tagovailoa, pasador de Dolphins

Redacción Deportes – Brian Flores, exentrenador de Miami Dolphins, reconoció este martes que las críticas del ‘quarterback’ Tua Tagovailoa, quien dijo que era una persona terrible, le afectaron, pero está listo para mejorar.

«Soy humano y eso me afectó de una manera que no fue positiva, pero al mismo tiempo, tengo que usarlo y decir: ‘¿Cómo puedo crecer a partir de eso? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Siento que soy así?’, esa es realmente mi situación», explicó el actual coordinador defensivo de los Minnesota Vikings.

El lunes pasado Tagovailoa, mariscal de campo de los Miami Dolphins, afirmó que las dos temporadas que fue dirigido por Flores en el equipo de la Florida se sintió menospreciado.

«Si una persona terrible te dice cosas que no quieres oír o que probablemente no deberías oír, vas a empezar a creer eso sobre ti. Eso pasó. Han sido dos años de entrenamiento para superar eso, no sólo yo, sino de varios muchachos que han estado aquí desde mi año de novato», fueron los conceptos de Tua sobre Flores, que lo dirigió en Miami en 2020 y 2021.

Este martes Brian acudió a la conferencia de prensa en los Vikings para decir que está dispuesto a hablar con Tagovailoa y aclarar que todo lo que hizo en aquella etapa como coach de Dolphins fue para sacar lo mejor de sus dirigidos.

«Creo que parte de entrenar es corregir y siempre voy a corregir, para tener un estándar alto. He reflexionado mucho sobre la situación, la comunicación; creo que hay cosas que podría hacer mejor sin duda y he crecido en ese sentido», señaló Flores.

Brian Flores fue entrenador en jefe de Dolphins desde 2019 hasta 2021 con una marca de 24 triunfos y 25 derrotas.

A pesar de que logró con la franquicia dos temporadas consecutivas con marca ganadora, algo que no pasaba desde 2003, fue despedido al final de la campaña 2021.

Luego de ser asistente defensivo en Steelers en 2022, Brian firmó con Vikings como coordinador defensivo, puesto que desempeña desde el año pasado.

«He tratado de aplicar las cosas que puedo hacer mejor y las que he aprendido en los últimos dos o tres años, aunque también tengo que decir que a lo largo de mis 21 años de carrera he tenido muchas buenas relaciones con jugadores y entrenadores, pero siempre estoy buscando mejorar y evolucionar», subrayó.

Sobre el crecimiento que Tagovailoa ha tenido desde que él dejó a Miami puntualizó.

«Estoy realmente feliz por su éxito. Le deseo a Tua lo mejor. Ahora estoy concentrado en Vikings», concluyó. EFE