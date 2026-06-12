Brasil y Marruecos inauguran los grandes duelos del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Newark– Brasil y Marruecos protagonizan este sábado el primer gran duelo del Mundial 2026 en el MetLife de Nueva Jersey, el estadio de la final, donde se pondrán frente a frente la selección más laureada y la más prometedora, esta última golpeada por dos sensibles bajas de última hora.

Son las dos grandes favoritas de un Grupo C que completan Escocia y Haití.

La Canarinha aspira a romper una sequía de más de dos décadas y lograr su sexto título, mientras que los Leones del Atlas quieren confirmar el histórico cuarto puesto en Catar 2022 y dar continuidad a una generación de oro liderada por Achraf Hakimi y a la que se ha sumado Brahim Díaz.

El pulso entre ambas selecciones puede ser ya decisivo para el liderato del grupo.

Brasil pasa por un momento de profunda transformación desde la llegada del italiano Carlo Ancelotti en mayo de 2025.

La pentacampeona del mundo viene de firmar sus peores eliminatorias suramericanas. La llegada de Carletto ha levantado algo el ánimo de una afición desilusionada tras caer en cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

Pero el equipo aún tiene grietas preocupantes en defensa -ha encajado 10 goles en los últimos 7 partidos-, la atención mediática sigue puesta en un Neymar que llegó lesionado a la concentración y aún se espera que Vinícius Júnior y Raphinha den un paso al frente.

El 10 del Santos, en proceso de recuperación por una lesión de grado II en el gemelo derecho, todavía no se ha entrenado con el grupo y está casi descartado para iniciar su «último baile» en Copas del Mundo.

Con todo, el portero titular de la Seleção, Alisson Becker, cree en el Hexacampeonato.

«Llegamos con confianza. Por los entrenamientos, por el trabajo, por la calidad y por lo que estamos llegando a ser como equipo. Esperamos que todo eso dé sus frutos ya en el primer partido contra Marruecos», afirmó el guardameta del Liverpool.

Sobre el primer once de Ancelotti como técnico en un Mundial, parece que el preparador italiano finalmente aparcará su idea de cuatro atacantes y optará por un enganche y un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha y Matheus Cunha.

En defensa se acumulan los problemas. El lateral Wesley se lesionó en el último amistoso contra Egipto y tuvo que ser desconvocado. Para sustituirlo, ‘Carletto’ llamó al centrocampista Éderson (Atalanta).

Así, Danilo y Alex Sandro, muy cuestionados en el Flamengo, formarán la pareja de laterales.

Marruecos sabe que Brasil ha perdido la hegemonía de antaño y quiere dar un golpe encima de la mesa.

Sin embargo, el combinado africano también pasa por un momento de adaptación. Desde marzo lo dirige Mohamed Ouahbi, que se proclamó campeón del mundo con el equipo marroquí sub-20 en octubre de 2025.

El técnico llega invicto con la absoluta a esta Copa del Mundo con un balance de dos empates (Ecuador y Noruega) y tres victorias (Paraguay, Burundi y Madagascar) en cinco amistosos.

No obstante, los Leones del Atlas han sufrido un doble varapalo en forma de lesión en vísperas de su debut.

Ez Abde, delantero del Real Betis y afectado en la rodilla, y Nayef Aguerd, zaguero del Olympique de Marsella, por arrastrar problemas físicos, fueron dados de baja de la lista y se perderán el Mundial.

Dos ausencias muy sensibles para un equipo confeccionado para defender y salir al contragolpe.

«Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele. Pero en los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud», expresó en sus redes sociales Abde Ezzalzouli, más conocido como Ez Abde.

En su lugar, el seleccionador llamó el jueves a Amine Sbai, atacante del Angers, y Marwane Saadane, central del Al-Fateh saudí.

¿Podrá Marruecos repetir la gesta de hace cuatro años? Ese es el gran interrogante. La respuesta, a partir de este sábado en Nueva Jersey.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou ‘Bono’; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Amrabat, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Hora: 18:00 hora local (22:00 GMT). EFE (AD)