Brasil vence en penaltis y avanza a cuartos; México se despide encajando una goleada

Redacción deportes – La selección masculina brasileña de fútbol accedió este martes a los cuartos de final del Mundial sub-17 de Catar tras vencer a Francia en penaltis; México perdió en su partido de octavos de final ante Portugal al encajar una abultada goleada, 5-0.

Brasil sufrió ante Francia, pero consiguió empatar en el minuto 89 con un gol de Pietro Tavares. En la tanda, el portero João Lucio fue el héroe al detener dos lanzamientos y pasar a octavos, donde jugarán ante Marruecos.

La selección marroquí venció por 3-2 a Mali, bronce en la pasada edición, en uno de los duelos africanos de octavos.

México fue goleada por Portugal después de jugar más de una hora en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa José Navarro y capitularon cerca del minuto 80 con una abultada goleada. Portugal continuó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza, que está cuajando un gran torneo, al hacer lo propio ante Irlanda por 3-1.

Por otro lado, Italia ganó 3-2 a Uzbekistán y se medirá en la siguiente ronda a Burkina Faso, que superó por 1-2 al combinado de Uganda.

Austria doblegó por 4-0 a Inglaterra y jugará en cuartos de final ante Japón, que derrotó a Corea del Norte en los penaltis, después de empatar 1-1 al final de los 90 minutos. EFE