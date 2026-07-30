Brasil se medirá a Australia e India en la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026

Río de Janeiro – Brasil anunció este jueves que jugará en dos meses sus primeros amistosos tras el Mundial de Fútbol 2026 contra Australia e India, con los que la Canarinha iniciará su fase de preparación rumbo a la Copa América de 2028, con un equipo con nuevos talentos.

El primer duelo será el 25 de septiembre, contra Australia, en la ciudad australiana de Townsville, seguido por otro partido, de nuevo frente a los oceánicos, el 29 de septiembre, en Brisbane.

El tercer encuentro será el 3 de octubre en la ciudad de Calcuta, en India, cuando Brasil jugará por primera vez contra la selección del país asiático, según el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

De acuerdo con el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, los encuentros serán aprovechados para convocar nuevos talentos y reforzar la conexión de la actual selección con las categorías juveniles.

«Con estos tres amistosos, comenzaremos un nuevo ciclo para proyectar a la selección hacia los objetivos de los próximos años: la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Aprovecharemos para convocar a nuevos jugadores, especialmente a jóvenes que puedan demostrar su talento en los próximos años», dijo el técnico italiano, citado en el comunicado.

Brasil y Australia se enfrentaron por última vez el 13 de junio de 2017 en Melbourne, donde Brasil ganó 0-4 con goles de Diego Souza (2), Thiago Silva y Taison.

El primer encuentro entre ambas selecciones tuvo lugar el 7 de julio de 1988, durante el Torneo del Bicentenario de la Independencia de Australia, cuando Brasil se impuso como visitante por 0-1 con un gol de Romário.

Tras ocho partidos disputados, el historial entre los dos países es de seis victorias brasileñas, un empate y una victoria australiana. Brasil ha marcado 21 goles y solo ha recibido uno.

Brasil fue eliminado del Mundial de 2026 por Noruega, que venció por 1-2 a la Canarinha en los octavos de final. EFE