Brasil recogerá una cosecha récord de granos en 2025 pero la de 2026 se reducirá en un 3 %

Río de Janeiro – Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, recogerá este año una cosecha récord de 345.9 millones de toneladas de granos, volumen un 18.2 % superior al de 2024, pero la producción caerá en un 3 % en 2026, según las proyecciones divulgadas este jueves por el Gobierno.

Tras la reducción de la producción en 2024 por los problemas climáticos, la cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas de Brasil en 2025 superará en un 9.3 % la de 2023 (316.4 millones de toneladas), hasta ahora la mayor del país, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El aumento de la producción este año reflejará la expansión del 3.1 % en el área cultivada con respecto a 2024, hasta 81.5 millones de hectáreas.

La soja, el maíz y el arroz, los tres principales productos del país en ese orden, responderán por el 92,5 % de la producción brasileña de granos este año y por el 87,9 % del área cosechada.

La producción récord en 2025 será impulsada principalmente por un aumento del 14.5 % en la cosecha de soja (hasta 166 millones de toneladas), del 23.5 % en la de maíz (141.6 millones de toneladas) y del 18.8 % en la de arroz (12.6 millones de toneladas).

Pero la cosecha retrocederá 10.2 millones de toneladas en 2026, hasta 335.7 millones de toneladas, en especial por la caída del 6.8 % en la producción del maíz, del 14.6 % en la de sorgo y del 8.0 % en la de arroz.

La producción prevista de soja para 2026 es de 167.6 millones de toneladas (+ 1.0 %), la de maíz de 132.1 millones de toneladas y la de arroz de 11.6 millones de toneladas.

Según proyecciones de los economistas, la producción récord de alimentos este año permitirá que la participación de la agropecuaria en el PIB brasileño avance desde el 23 % en 2024 hasta el 29 % en 2025 e impedirá una mayor desaceleración en el crecimiento de la economía del país.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3.4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2.25 % en 2025. EFE

