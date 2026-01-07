Brasil felicita y reconoce a Nasry Asfura como presidente de Honduras

Tegucigalpa – El gobierno de Brasil, a través de su embajada en Tegucigalpa, felicitó y reconoció a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.

“El gobierno brasileño felicita al pueblo y a las autoridades hondureñas por la exitosa culminación del proceso electoral, así como al presidente electo Nasry “Tito” Asfura por su elección a la Presidencia de la República”, señaló la embajada a través de un pronunciamiento enviado a la Cancillería hondureña.

En el escrito el gobierno brasileño expresó su compromiso de seguir trabajando para profundizar los lazos bilaterales.

El gobierno brasileño transmitió sus mejores deseos de éxito al futuro gobierno hondureño.

Asfura fue declarado ganador de las elecciones del 30 de noviembre el pasado 24 de diciembre.

Al igual que Brasil más de una veintena de países han emitido su reconocimiento y han expresado sus felicitaciones. (RO)