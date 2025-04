Brad Pitt protagonizará ‘The Riders’, la próxima película del director de Conclave

Los Ángeles (EEUU) – Brad Pitt protagonizará la adaptación al cine de la novela ‘The Riders’, que dirigirá el cineasta alemán Edward Berger, informó el medio especializado Deadline.

La película del estudio A24 está basada en la novela homónima de Tim Winton y sigue la historia de un hombre que se muda con su familia a Irlanda. Poco después, su vida da un giro inesperado cuando su esposa desaparece, y emprenderá su búsqueda junto a su hija.

La producción, cuyo guión lo está desarrollando David Kajganich, se rodará en varias locaciones de Europa y tiene previsto comenzar las filmaciones en 2026.

Entre las productoras que impulsan el proyecto se encuentran Scott Free Productions, de Ridley Scott; Nine Hours, de Berger, y Plan B Entertainment, de Pitt.

Este año Pitt estrenará ‘F1’, un drama de carreras de Joseph Kosinski (‘Top Gun: Maverick’) y también es parte de ‘The Continuing Adventures of Cliff Booth’, que sigue al personaje que interpretó en la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’, de Quentin Tarantino.

El último largometraje de Berger fue ‘Conclave’, un filme que obtuvo ocho nominaciones a los premios Óscar, y en 2023 el director recibió el Óscar a mejor película internacional por ‘All Quiet on the Western Front’. EFE