Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie por el Chateu Miraval

Washington – Brad Pitt ha logrado una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización.

La expareja de actores, que solicitó el divorcio en 2016, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.

El objeto de litigio es la venta de Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja.

El Tribunal Superior de California le ha dado una victoria a Pitt al decretar que los compradores de su exmujer testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta.

El actor consideró siempre ilícita la adquisición ya que, según él, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.

Pitt denunció a Jolie en este caso por 35 millones de dólares en concepto de daños.

A lo largo de su batalla legal, la actriz ha acusado a su exmarido de tratar de callarla y de utilizar la demanda para encubrir errores de los que fue culpable durante su matrimonio.

Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción ‘Mr. & Mrs. Smith’, que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos. JS