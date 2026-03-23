Borrador final de la Ley del Consejo de la Judicatura será entregado después del feriado de Semana Santa: magistrado Padilla

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fernando Padilla, afirmó que el Pleno de los 15 magistrados no debe formar parte del futuro Consejo de la Judicatura, adelantó que después de Semana Santa se presentará de forma oficial el borrador del Consejo de la Judicatura.

– El Pleno de la CSJ no debe integrar el nuevo Consejo de la Judicatura

El alto juez Padilla, quien integra la comisión encargada de redactar el borrador de la nueva ley, subrayó que la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales es clave para el nuevo diseño institucional del Poder Judicial.

Avances y Comisiones de Trabajo

Detalló que tras la entrada en vigencia de la reforma mediante el Decreto 10-2026 el pasado 20 de febrero, la CSJ ha estructurado sus esfuerzos en tres frentes de trabajo específicos:

Ley del Consejo de la Judicatura: Encargada de redactar el borrador legal. Nombramientos y Revisión: Enfocada en la gestión de personal. Asimismo, fracciones, destinada a temas presupuestarios y administrativos internos.

«El Congreso Nacional nos otorgó un plazo y estamos trabajando arduamente para presentarles un borrador a efecto de que pueda ser discutido y aprobado», explicó el magistrado.

Nombramientos suspendidos hasta después de Semana Santa

El magistrado Padilla también informó que se ha emitido una circular oficial que paraliza todos los nombramientos dentro del Poder Judicial. Esta medida se mantendrá vigente hasta que la comisión encargada presente su informe detallado ante el Pleno.

Se espera que el borrador final de la Ley del Consejo de la Judicatura sea entregado oficialmente después del feriado de Semana Santa, marcando una hoja de ruta clara para la modernización administrativa de la justicia en el país, puntualizó el magistrado. LB