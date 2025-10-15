Boric alerta en Roma de los «desvíos autoritarios» en el mundo y critica a Maduro y Ortega

Roma – El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha alertado este miércoles de los «desvíos autoritarios» en el mundo actual, durante la conmemoración en Roma del 50 aniversario del atentado contra Bernardo Leighton en el que también arremetió contra las «dictaduras» de Nicaragua o Venezuela.

«Es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares», sostuvo el mandatario en su discurso.

Boric participó en el Templo de Adriano de Roma en un acto en el que se conmemoró el atentado que sufrieron en 1975 en la capital italiana el líder democristiano chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno ordenado por la dictadura de Augusto Pinochet.

«Es importante recordar a estas figuras que constituyeron nuestra patria y que representan lo mejor de los valores humanistas», apostó ante los asistentes, entre los que se encontraba su homólogo italiano, Sergio Mattarella, entre otros políticos y diplomáticos.

El mandatario recordó que el intento de asesinato de Leighton «no solo fue obra de la dictadura y la política chilena» sino de una colaboración entre regímenes autoritarios, como la dictadura en España, apuntó, y miembros de la «ultraderecha» italiana.

Por eso, advirtió de la existencia de «una internacional» de la derecha que promueve en el mundo actual la intolerancia y el odio.

«Ante la intolerancia y el odio, las fuerzas progresistas debemos responder no solo apuntando con el dedo, diciendo ‘aquí hay una amenaza’, sino ofreciendo una alternativa mejor de progreso, humanidad, amor y cariño a la política, de honestidad y austeridad, como la representada por Bernardo Leighton», propuso.

Boric recordó que «hay lecciones que no se deben olvidar» y avisó que «las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente», citando como ejemplo la crisis política venezolana.

«Sin ir más lejos en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haberlo perpetrado es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robó las elecciones en su patria», dijo, en alusión al caso del homicidio del opositor venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile.

Y aseveró: «El presente exige a la vez realismo y firmeza. En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar a quien piensa distinto».

Boric homenajeó a todos aquellos que «no transigieron en sus valores, en la defensa de la democracia, la justicia y la ley» y a los que, como Bernardo Leighton, se les impide vivir en su patria.

En este sentido denunció que la Nicaragua del presidente Daniel Ortega haya empujado al exilio a cientos de opositores como la poeta Gioconda Belli o el escritor Sergio Ramírez.

«Ayer fue Pinochet, hoy es Ortega en Nicaragua quien a Gioconda Belli o Sergio Ramirez les niega y les transforma en apátridas. Pero esa patria no depende de papeles firmados por dictadores sino que va mucho más allá», defendió.

Boric terminó su discurso en Roma considerando que, ante esta situación, «la respuesta es más y mejor democracia». EFE