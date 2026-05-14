Bonos soberanos ya representan más del 20 % de la deuda externa del país, señala economista

Tegucigalpa- El economista Martín Barahona advirtió que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha provocado un enorme endeudamiento mediante bonos soberanos, situación que considera “gravísima” para las finanzas públicas de Honduras.

-Barahona señala que la deuda de la ENEE con más bonos soberanos compromete las finanzas públicas.

Barahona explicó que los bonos soberanos ya representan más del 20 % de la deuda externa del país, generando altas tasas de interés que oscilan entre el 8 y 9 por ciento, además de plazos más cortos para el pago de estas obligaciones financieras.

“El servicio de la deuda ya es el principal rubro del Presupuesto Nacional y ahí está incluido el pago de intereses por bonos soberanos”, señaló el economista, al tiempo que alertó que el próximo año el Estado hondureño deberá cancelar un bono de aproximadamente 700 millones de dólares, por lo que desde ahora deben tomarse previsiones financieras.

Según Barahona, las enormes pérdidas acumuladas por la ENEE han generado un fuerte impacto económico, obligando al gobierno a recurrir nuevamente al endeudamiento para sostener las operaciones del sector energético.

Sobre el debate en torno a la privatización de la estatal eléctrica, el analista consideró que tanto el sector público como el privado deben tener una participación importante en el sistema energético nacional.

“El sector privado genera energía eléctrica, se la vende al Estado y la ENEE debe pagarles a los generadores. La empresa debe administrarse bien para evitar acumulación de compromisos y más endeudamiento”, manifestó.

El economista sostuvo además que Honduras tiene potencial para convertirse nuevamente en exportador de energía eléctrica, recordando que, durante los años 80, tras la entrada en operación de la represa El Cajón, el país llegó a vender energía a otras naciones de la región.

“Honduras no debería depender tanto de derivados del petróleo para generar energía. Tenemos capacidad para ser un exportador neto de energía, pero se necesita una estrategia clara y una mejor administración del sector eléctrico”, concluyó Barahona.LB