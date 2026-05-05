Bono al transporte será cancelado afirma Finanzas, impacto supera los L 320 millones

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, advirtió que el pago del bono compensatorio al transporte urbano representa una fuerte carga para las finanzas del Estado, con un impacto estimado de más de 320 millones de lempiras para cubrir los meses adeudados hasta marzo.

–El funcionario explicó que el subsidio mensual ronda los 80 millones de lempiras, sin embargo, el Gobierno ya hace los ajustes para poder cumplir con esta obligación.

Hércules indicó que el bono fue contemplado dentro del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y reiteró que el Ejecutivo hará frente al compromiso con el sector transporte. No obstante, pidió comprensión ante la presión que este gasto genera sobre las finanzas públicas.

El ministro detalló que actualmente se adeudan los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, compromisos que la administración busca saldar en coordinación con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, dirigido por Emilio Maldonado, así como con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, encabezada por Aníbal Ehler.

Según el titular de Finanzas, este esfuerzo se suma a deudas heredadas de administraciones anteriores, lo que incrementa la presión sobre el erario. A pesar de ello, aseguró que el bono compensatorio no debe ser un obstáculo para la operatividad del transporte ni justificar medidas que afecten a la población, porque hay un compromiso para hacer efectivo el pago para lo cual ya se están realizando todas las acciones.

Finalmente, subrayó que cualquier ajuste en las tarifas del transporte es un tema aparte que deberá ser definido por las autoridades competentes, mientras el Gobierno mantiene su compromiso de garantizar el subsidio, para así también hacer frente a la presión que hay en medio del impacto económico derivado del alza internacional de los combustibles.LB