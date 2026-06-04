Bomberos reportan más de 900 rescates de fauna silvestre desplazada por incendios forestales

Tegucigalpa – El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Carlos Bonilla, informó que la institución ha atendido más de 900 incidencias relacionadas con el rescate de fauna silvestre afectada por los incendios forestales registrados en distintas zonas del país.

Según explicó, la destrucción de áreas boscosas ha provocado el desplazamiento de diversas especies hacia zonas urbanas y carreteras.

Entre los animales avistados se encuentran búhos, lechuzas, serpientes y venados, estos últimos observados en sectores cercanos a Cantarranas y Valle de Ángeles.

Bonilla también alertó sobre el impacto de los incendios en las fuentes de agua, indicando que los equipos de combate han constatado que varias quebradas, ríos y nacederos se encuentran secos.

“No sé qué tiene que pasar para decirles que ya tenemos una emergencia hídrica en la ciudad capital porque no tenemos agua”, advirtió.

El portavoz hizo un llamado a la población para no intentar domesticar a los animales silvestres que encuentren y, en su lugar, reportarlos al 911 o a los bomberos para que sean trasladados a centros especializados de rescate. AD