Bomberos reportan incremento del 10 % en incendios estructurales y alertan por fallas eléctricas

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos de Honduras reportó un incremento en los incendios estructurales durante este año, con un aumento del 10 % en comparación con el mismo período de 2025, informó el capitán Carlos Bonilla.

El oficial detalló que en las últimas 24 horas se atendieron más de siete incendios estructurales en diferentes zonas del país, entre ellas Choluteca, La Lima, Guaymaca, La Ceiba, Villanueva, Cortés, y otros sectores de la región noroccidental.

Según Bonilla, hasta la fecha se contabilizan 676 incendios estructurales, mientras que el año anterior para este mismo período se registraban alrededor de 15 casos, situación que calificó como preocupante debido al aumento de emergencias relacionadas con viviendas y establecimientos.

El capitán explicó que las investigaciones preliminares apuntan a que una de las principales causas de estos siniestros son las fallas en instalaciones eléctricas, debido al incumplimiento de normas de seguridad, uso de cableado inadecuado y sobrecarga de equipos eléctricos.

Asimismo, señaló que otros factores que provocan incendios son la manipulación incorrecta de cilindros de gas LPG, velas encendidas y prácticas relacionadas con objetos religiosos que pueden generar focos de fuego dentro de los hogares.

Sobre el incendio ocurrido en el sector del bordo de la colonia Esquipulas 2, en San Pedro Sula, donde seis integrantes de una familia murieron calcinados, Bonilla indicó que el departamento de investigación del Cuerpo de Bomberos trabaja para determinar el origen y las causas del siniestro, luego de que Medicina Forense realizara el levantamiento de los cuerpos.

El funcionario hizo un llamado a la población a contratar personal certificado para realizar instalaciones eléctricas y verificar que los sistemas de cableado, cajas de breakers y capacidad de carga sean adecuados para evitar cortocircuitos que puedan derivar en tragedias.

Además, alertó sobre el incremento de incendios forestales y de zacateras, pese a la emergencia hídrica que enfrenta el país. Señaló que estas acciones afectan los ríos, quebradas, flora, fauna y ponen en riesgo el acceso al agua para las comunidades.

Recomendó a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención, especialmente con menores de edad y adultos mayores dentro del hogar, así como realizar revisiones preventivas a vehículos antes de viajar, respetar las normas de tránsito y evitar sobrecargas en unidades de transporte y equipo pesado. IR