Bomberos reportan hasta 30 evacuaciones preventivas por temporada ciclónica

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que las recientes lluvias en el país han provocado evacuaciones en distintas zonas, principalmente en la costa norte, como medida de precaución ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Pacífico.

– Las autoridades hicieron un llamado a mantener limpias las cunetas y evitar prácticas que agraven las inundaciones, como el arrojo de basura en zonas de riesgo.

El general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, explicó que las acciones de prevención se han intensificado debido a las condiciones climáticas que se mantendrán hasta finales de año.

“Solamente hemos hecho evacuaciones en 25 a 30 evacuaciones, pero son preventivas, para evitar algún hecho que lamentar”, detalló Artica.

Las zonas más afectadas incluyen sectores de la costa norte del país, donde se han registrado inundaciones, mientras que en la capital los monitoreos se concentran principalmente en áreas de riesgo.

De forma preliminar, informes municipales indican que alrededor de 150 familias han resultado afectadas por las inundaciones en distintos puntos del territorio nacional. AD