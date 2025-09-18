Bomberos reportan 25 viviendas inundadas y varios rescates por lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa – El vocero del Cuerpo de Bomberos, teniente Carlos Bonilla, informó este jueves sobre las incidencias provocadas por las fuertes lluvias en la capital hondureña, donde se registran al menos 25 viviendas inundadas y múltiples emergencias atendidas en distintos sectores del Distrito Central.

-Se logró salvar la vida de cinco personas durante las últimas acciones por lluvias.

Bonilla explicó que las cuadrillas de bomberos han realizado labores de rescate y supervisión en diferentes puntos de la ciudad. En la colonia La Alameda, dos personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo tipo camioneta CRV color negro. Los afectados fueron identificados como Paola Michel Castillo (26) y Darwin Castillo (26), quienes fueron rescatados y puestos a salvo.

Asimismo, en la colonia La Sosa, el desbordamiento de una quebrada dejó atrapados a dos pobladores que intentaban salir sin éxito. Las víctimas, Johana Michel (22) y Enrique Gómez, fueron auxiliadas y trasladadas a un lugar seguro.

El portavoz detalló que también se realizaron labores de despeje de carreteras, como en el kilómetro 7 de la carretera a Valle de Ángeles, donde las lluvias dejaron obstáculos. En la Residencial Honduras, un árbol cayó sobre una vivienda, situación que fue atendida de inmediato por las autoridades.

Las brigadas también reportaron casas inundadas en las colonias El Reparto por Bajo y El Lolo, además de inspecciones en la 28 de Marzo, en el barrio Los Jucos y a lo largo del bulevar Kuwait, donde se emitieron alertas preventivas para que los habitantes consideren evacuaciones.

El teniente Bonilla señaló que se ha brindado cobertura en zonas vulnerables, como los alrededores de los mercados y la ribera del río Choluteca, donde el nivel del agua representa un riesgo también en el Puente sobre río Chiquito ,antigua Penitenciaría Nacional.

“Durante el patrullaje hemos logrado salvar la vida de cinco personas, algunas trasladadas a centros hospitalarios y otras dejadas en lugares seguros. Nuestro objetivo es salvaguardar bienes, vidas y propiedades”, puntualizó el vocero.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, y seguir las recomendaciones de prevención ante las persistentes lluvias.LB