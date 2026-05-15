Bomberos reportan 228 incendios vehiculares, un 19 % más que en 2025

Tegucigalpa – El Mayor Sergio Madrid del Cuerpo de Bomberos de Honduras informó este viernes que hasta la fecha se registran 228 incendios forestales, un 19 % más que en el 2025.

En ese orden, el Mayor Madrid lamentó la gran cantidad de incendios vehiculares reportados en el primer cuatrimestre de este año.

Explicó que la mayoría de estos incendios se producen por la falta de revisión constante del radiador del vehículo. Muchos conductores olvidan echar agua al radiador y este se recalienta, dijo.

Además figura como causa de incendio vehicular la utilización y mala instalación de extras, como pantallas, alarmas y luces.

De igual manera las altas temperaturas que se suscitan en Honduras son un aliciente para que los automotores tengan alguna explosión que termina en fuego, apuntó.

El representante del Cuerpo de Bomberos de Honduras exhortó a todos los conductores a tomar todas las medidas preventivas.

Los conductores deben revisar el sistema eléctrico de forma periódica, agregó. (RO)