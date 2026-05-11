Bomberos recuperan cuerpo de joven que murió por sumersión en Intibucá

Tegucigalpa – Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron este domingo labores de búsqueda, rescate y salvamento acuático en la aldea Pueblo Viejo, municipio de Intibucá, donde recuperaron el cuerpo sin vida de un joven que había desaparecido en una laguna artificial.

La víctima fue identificada como Marcos Aurelio Meza Hernández, de 24 años, quien se encontraba sumergido en una laguna artificial ubicada en la comunidad de Pueblo Viejo.

Tras la recuperación del cuerpo, las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente y coordinaron la entrega a las instancias competentes para continuar con las diligencias legales.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población a mantener precaución en ríos, lagunas y otros sitios acuáticos, especialmente durante actividades recreativas, para evitar tragedias similares. IR