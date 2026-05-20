Bomberos recuperan cuerpo de hombre en San Lorenzo

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos de Honduras reportó este miércoles la recuperación del cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en el sector de Puerto Limón, ubicado en el barrio San José de San Lorenzo, Valle.

De acuerdo con el informe oficial, la emergencia fue atendida por la unidad bomberil luego de recibir una alerta sobre la presencia de un cadáver en el Estero El Zope.

Al llegar al lugar, el personal bomberil procedió a recuperar el cuerpo de Wilfredo Alonzo Esteli Guevara, de 40 años de edad, originario de San Marcos de Colón y residente en el barrio Plaza Marina.

Según el reporte, el cadáver fue localizado por pescadores de la zona. La víctima vestía una camisa roja, pantalón jean azul y calzaba únicamente un zapato negro en el pie izquierdo, mientras que en el pie derecho portaba solo un calcetín.

Tras la recuperación, el cuerpo fue trasladado hacia la orilla de Playa La Cabaña, donde las autoridades competentes realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente para iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las posibles causas de muerte del ciudadano. IR