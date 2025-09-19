Bomberos recuperan cadáver de pescador tras tormenta eléctrica en la bahía de Omoa

Tegucigalpa- El Cuerpo de Bomberos reportó la recuperación del cadáver de un pescador en la bahía de Omoa, luego de que una embarcación artesanal volcara durante una tormenta eléctrica.

La víctima fue identificada como Deiby Ricardo Velásquez Rivera, de 34 años, originario de la barra de Chamelecón, Puerto Cortés. Su cuerpo fue encontrado enredado en un tramo de pesca y posteriormente rescatado sin signos vitales.

En el lugar se presentaron sus familiares, entre ellos su hijastro Marcos Alberto Padilla y su esposa Reina Janeth Hernández, quienes confirmaron su identidad.

Según testimonios de pobladores, en la embarcación se encontraban dos pescadores cuando un rayo impactó la zona, provocando que la lancha se diera vuelta. Uno de ellos fue rescatado con vida por otros pescadores y trasladado a un centro médico, mientras que Velásquez Rivera quedó atrapado en el tramo y no logró salir.

La escena fue asegurada por la Policía Nacional, bajo el mando del oficial Felipe Zepeta y dos agentes en la patrulla PN-231. Posteriormente, a las 11:00 de la noche, personal de la DPI llegó en la patrulla PN-110, encabezado por el subinspector Esteban Lanza y el policía Pedro Duarte, quienes realizaron la entrega del cuerpo autorizado por el fiscal de turno al señor Policarpo Ramos Bejarano, con número de identidad 1301-1978-00096.

En las labores de búsqueda participaron dos unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos, bajo la coordinación del sargento Óscar Sabillón.

Las autoridades recordaron que las fuertes lluvias continúan afectando gran parte del país y recomendaron a los pescadores y comunidades costeras extremar medidas de precaución.LB